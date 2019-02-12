رياضة | رئيس برشلونة يقترح لعب 3 مباريات بالليجا خارج إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يقترح لعب 3 مباريات بالليجا خارج إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أقترح جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني ، لعب ثلاث مباريات في الليجا خارج إسبانيا.
وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: إذا كنا نريد ليجا قوية، يجب أن نلعب مباريات في خارج إسبانيا.
وأضاف: النادي على إتصال مع الليجا لتعزيز العلامة التجارية، يجب أن تلعب 3 مباريات في الخارج، واحدة في أمريكا الشمالية، واخرى في الشرق الأوسط، وأيضا في آسيا.
وأتم: كل صيف نقوم بجولات هناك في أمريكا، من أجل التقرب من المشجعين، إنها وسيلة لابداء الاحترام لمشجعينا هناك، ولعب مباراة في ميامي كان بمثابة شكر للمشجعين في أمريكا.