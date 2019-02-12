رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 12/2/2019.. إصابة نجم البارسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 12/2/2019.. إصابة نجم البارسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق برشلونة الأحد الماضي سلبياً مع أمام أتلتيك بلباو، وذلك في الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الإسباني، فيما لا يزال يتصدر الليجا حتى الآن برصيد 51 نقطة.

وتلقى البارسا ضربة جديدة حيثُ يعاني الغاني برينس بواتينج من إصابة في ركبته وهو ما يشير لغيابه عن مباريات الفريق القادمة سواء في الدوري المحلي أو دوري الأبطال.

وفيما يلي نرصد لكم عبر تقرير موقع "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء والموافق 12/ 2/ 2019:

- إصابة جديدة تضرب صفوف برشلونة قبل مواجهة دوري الأبطال

تلقى فريق برشلونة الإسباني ضربة قوية بإصابة لاعب جديد داخل صفوفه قبل مواجهة بلد الوليد يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري.

ذكر راديو كالونيا، أن الغاني برينس بواتينج يعاني من إصابة في ركبته وهو ما يشير لغيابه عن مباريات الفريق القادمة سواء في الدوري المحلي أو دوري الأبطال.

- الحرب تشتعل.. ريال مدريد يقدم عرضا خياليا لخطف صفقة برشلونة

يحاول نادي ريال مدريد الدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوفه بعد الإخفاق خلال الفترة الماضية وسوء النتائج الذي عانى منه الملكي في بداية الموسم الحالي.

وفشلت إدارة ريال مدريد في تدعيم صفوف الفريق بشكل قوي خصوصا بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي قرر الذهاب إلى الدوري الإيطالي لخوض تجربة جديدة مع يوفنتوس.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الثلاثاء، أن نادي ريال مدريد قدم عرضًا ضخمًا إلى أينتراخت فرانكفورت، من أجل ضم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش في فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

- أربيلوا يكشف سبب أزمة إيسكو.. ويصرح: أتمنى خسارة برشلونة دائمًا

أكد ألفارو أربيلوا، سفير نادي ريال مدريد الإسباني، أن كل دقيقة لعبها إيسكو ألاركون مع النادي الملكي، كان يركض فيها كما أنها اول مره له في حياته.

وقال أربيلوا خلال حوار تلفزيوني لبرنامج "الشرينجيتو": "تحدي برشلونة واحد من أكبر التحديات التي قابلتها في مسيرتي".

- ريال مدريد يستعد لخطف هداف الدوري الألماني قبل برشلونة

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أنه قد يكون المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، لاعب إينتراجت فرانكورت الألماني وهداف البوندسليجا، موضوع معركة انتقال بين برشلونة وريال مدريد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد أفادت تقارير في ألمانيا يوم أمس الإثنين أن لاعب آينتراخت فرانكفورت لديه اتفاق مع برشلونة، ولكن الآن يقال أن ريال مدريد مهتم به أيضا.

- برشلونة ينقذ أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة الإسباني، قد أنقذ نظيره أتليتيكو مدريد، في بطولة الليجا الإسبانية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن الخسارة التي تلقاها أتلتيكو مدريد ضد ناديي ريال بيتيس وريال مدريد في أسبوع واحد لفريق دييجو سيميوني في الليجا، لم تحدث ضررا كبيرا للروخوبلانكوس.

وذلك لأن البارسا تعادل مع فريقي فالنسيا وأتلتيك بيلباو، وبذلك توسع الفارق بين البارسا وأتليتيكو من 5 إلى 7 نقاط فقط، وهو ليس بعيدًا.

- قبل مواجهة برشلونة.. مدرب ليون يقع في ورطة كبيرة

كشفت قريرر صحفية إسبانية، أن المدير الفني لفريق أولمبيك ليون الفرنسي، برونو جينيسيو، قد وقع في ورطة كبيرة قبل مواجهة نادي برشلونة الإسباني، ضمن مافسات دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن مدرب ليون لا يستطيع أن يقوم بإراحة لاعبيه الكبار في الدوري قبل مواجهة البارسا.

- صحيفة تنتقد برشلونة بسبب بواتينج

وجهت إحدى الصحف الإسبانية، انتقًادًا شديدًا لنادي برشلونة، بسبب الوافد الجديد، المهاجم الغاني كيفين برينس بواتينج، الذي جاء من صفوف فريق ساسولو الإيطالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه من الغريب "اختفاء" بواتينج، في ظل عدم اعتماد المدير الفني إرنيستو فالفيردي عليه بصورة كافية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس هناك ما هو معروف وراء سبب توقيع برشلونة مع بواتينج، حيث وصل اللاعب الغاني إلى البارسا ليختفي على الفور.

- برشلونة يستغني عن نجميه

ينوي نادي برشلونة الإسباني الغدر بنجميه موريلو وبواتينج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن صفقتي ضم جيسون موريلو وكيفن برينس بواتينج إلى صفوف برشلونة على سبيل الإعارة، جاءتا فقط كحل مؤقت حتى نهاية الموسم.