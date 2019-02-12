رياضة | تركى آل الشيخ يعلن إنشاء أكاديمية لاكتشاف المواهب بالسعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركى آل الشيخ يعلن إنشاء أكاديمية لاكتشاف المواهب بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تركى آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم إنشاء أكاديمية لاكتشاف المواهب بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة.

وقال رئيس الاتحاد العربي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنه قرر إنشاء الأكاديمية من أجل أحبابه في السعودية.

وأشار تركى إلى أن البرتغالي خسيوس هو من سيتولى الإشراف على الأكاديمية في المرحلة المقبلة ، موضحاً أن الأخير له دور كبير في في أكاديميات أخرى في البرتغال وأوروبا أيضاً.

وشدد رئيس الاتحاد العربي إن الأكاديمية الجديدة ستكون بالمجان لاكتشاف المواهب وتطوير الكرة السعودية بمساعدة مدربين عالميين.