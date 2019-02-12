رياضة | صور مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
روما - إيطاليا
0
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22:00
0
بورتو - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
0
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22:00
2
باريس سان جيرمان - فرنسا
سيمبا - تنزانيا
1
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15:00
0
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
2
x
15:00
0
اورلاندو بيراتس - جنوب أفريقيا
حوريا - غينيا
2
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15:00
0
بلاتينيوم - زمبابوي
أسيك ميموزا - ساحل العاج
0
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18:00
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ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
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تأجلت
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الإسماعيلي - مصر
النادي الإفريقي - تونس
0
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18:00
0
مازيمبي - جمهورية الكونجو
شبيبة الساورة - الجزائر
1
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21:00
0
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
الوداد الرياضي - المغرب
0
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21:00
0
لوبى ستارز - نيجيريا