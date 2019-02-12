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رياضة | صور مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

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روما - إيطاليا

0

x
22:00

0

بورتو - البرتغال

مانشستر يونايتد - إنجلترا

0

x
22:00

2

باريس سان جيرمان - فرنسا

سيمبا - تنزانيا

1

x
15:00

0

الأهلي - مصر

الترجي الرياضي - تونس

2

x
15:00

0

اورلاندو بيراتس - جنوب أفريقيا

حوريا - غينيا

2

x
15:00

0

بلاتينيوم - زمبابوي

أسيك ميموزا - ساحل العاج

0

x
18:00

0

ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا

النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر

-

x
تأجلت

-

الإسماعيلي - مصر

النادي الإفريقي - تونس

0

x
18:00

0

مازيمبي - جمهورية الكونجو

شبيبة الساورة - الجزائر

1

x
21:00

0

فيتا كلوب - جمهورية الكونجو

الوداد الرياضي - المغرب

0

x
21:00

0

لوبى ستارز - نيجيريا

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