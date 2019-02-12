رياضة | صور مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

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روما - إيطاليا 0 x

22:00 0 بورتو - البرتغال مانشستر يونايتد - إنجلترا 0 x

22:00 2 باريس سان جيرمان - فرنسا