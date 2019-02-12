رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 12-2-2019.. الريال يصفع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 12-2-2019.. الريال يصفع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد لملاقة فريق أياكس الهولندي، مساء غد الأربعاء، ويحتضن ملعب “أليانز أرينا”، أحداث اللقاء وجاء ذلك ضمن ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الريال بقيادة مديره الفني سانتياجو سولاري، للخروج بنتيجة إيجابية وتحقيق الفوز بالمباراة.

ويرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار ريال مدريد اليوم

*ريال مدريد يجهز أسلحته لخطف صفقة برشلونة

يسعى نادي ريال مدريد لتدعيم صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، وجهز الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز أسلحته لإقتناص مهاجم أينتراخت فرانكفورت.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن نادي ريال مدريد قدم عرضًا ضخمًا إلى أينتراخت فرانكفورت، من أجل ضم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش.

وذكرت الصحيفة، أن إدارة ريال مدريد تقدمت بعرض إلى النادي الألماني بقيمة 45 مليون يورو، للموافقة على بيع اللاعب في نهاية الموسم.

وذكرت تقارير صحفية في الأيام القليلة الماضية أن هناك أتفاق بين إدارة نادي برشلونة واللاعب ولم يتبقى سوى الرتوش الأخيرة للأتفاق، ولم يحسم أي من القطبين الصفقة حتى الأن.

*مانشستر يونايتد يشارك مدريد في حلم إقتناص نيمار دا سيلفا

يرغب مسؤلي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التفاوض مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "ديلي ريكورد"، أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشهدت الفترة القليلة الماضية رغبة ريال مدريد في الحصول على خدمات البرازيلي لتعويض غياب كريستيانو رونالدو والذي رحل إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

ويستعد نادي ريال مدريد لملاقة فريق أياكس الهولندي، مساء غد الأربعاء، ويحتضن ملعب “أليانز أرينا”، أحداث اللقاء وجاء ذلك ضمن ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

*مارسيلو يصفع يوفنتوس ويعلن استمراره في مدريد

وجه مارسيلو لاعب ريال مدريد الإسباني صفعة قوية لمسؤولي نادي يوفنتوس الإيطالي بعدما أبدى رغبته في الاستمرار مع المرينجي، مؤكدًا إلى أنه لم يفكر يومًا في الرحيل عن الريال.

وتحدث مارسيلو لقناة “Esporte Interativo” البرازيلية، قائلاً: “الانتقال لـ يوفنتوس؟ الفريق يقدم أداءً رائعًا، وهو نادٍ عظيم بكل تأكيد، ولكنني هنا في ريال مدريد”.

وأضاف “لم أفكر يومًا في الرحيل عن ريال مدريد، فأنا أثق في نفسي أكثر من أي شخص آخر، ولست مضطرًا للمغادرة”.

وتابع “أنا واثق من نفسي ومن عملي، ولكن إذا حدث، وقامت إدارة ريال مدريد بالاستغناء عني، سأذهب، ولكن سأكون حزينًا للغاية، على الرغم من ثقتي الكبيرة بأنني لن أكون عبئًا على الفريق”.

ويستعد نادي ريال مدريد لملاقة فريق أياكس الهولندي، مساء غد الأربعاء، ويحتضن ملعب “أليانز أرينا”، أحداث اللقاء وجاء ذلك ضمن ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

*ريال مدريد يتصدر قائمة الأفضل في التاريخ

نشرت صحيفة "فرانس فوتبول" الشهيرة في عددها اليوم، قائمة تضم أفضل 30 فريقاً في التاريخ.

واختارت الصحيفة الفرنسية، فريق ريال مدريد الإسباني كالأفضل في التاريخ، متفوقاً على كل من غريمه التقليدي برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتعتمد المجلة في تقييمها على بعض المعايير وأهمها: تحليل اللاعبين وسجلاتهم، الحضور في الاستاد، المشاهدة التليفزيونية، الوصول في مواقع التواصل الاجتماعي، الدخل، المصروفات والقيمة التاريخية للنادي.

وتم فحص 85 فريقاً على مستوى العالم من خلال تلك المعايير، وجاء ريال مدريد في المركز الأول.

*إيسكو الغائب الوحيد عن مباراة أياكس الهولندي غدا

أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عن قائمته لمواجهة أياكس الهولندي في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقرر المدرب الأرجنتيني استدعاء جميع لاعبيه للسفر إلى أمستردام باستثناء إيسكو ألاركون المصاب ، حيث يعاني اللاعب من آلام على مستوى الظهر حسبما أكد البيان الطبي.

وجاءت قائمة الفريق كالآتي:

حراس المرمى: نافاس، كورتوا، التوبي.

خط الدفاع: كارفاخال، فاييخو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولان ريجيليون.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسمييرو، فالفيردي، آسينسيو، دياز، سيبايوس.

خط الهجوم: ماريانو، بنزيما، جاريث بيل، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور.

ويستعد نادي ريال مدريد لملاقة فريق أياكس الهولندي، مساء غد الأربعاء، ويحتضن ملعب “أليانز أرينا”، أحداث اللقاء وجاء ذلك ضمن ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.