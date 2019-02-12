رياضة | يوفنتوس يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي خبراً ساراً قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الأسبوع المقبل في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ذكرت شبكة سبورت ميدياست الإيطالية، أن بونوتشي مدافع يوفنتوس عاد من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق تحضيرا لمواجهة أتلتيكو مدريد.

واضافت الشبكة، أن بونوتشي نجح في التعافي من الإصابة التي تعرض لها على مستوي الكاحل نهاية شهر يناير الماضي.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة أتلتيكو ذهابًا يوم 20 فبراير الجاري، على أن تقام مباراة العودة في تورينو 12 مارس المقبل.