رياضة | أهم أخبار ليفربول اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ليفربول اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تلميح كلوب المدير الفني للفريق إلى غياب لوفرين مدافع الفريق عن مواجهة بايرن ميونخ. وإليكم أهم أخبار ليفربول اليوم :

- يوفنتوس يضحي بنجمي الفريق من أجل ضم محمد صلاح

يكثف نادي يوفنتوس الإيطالي من محاولاته للتعاقد مع محمد صلاح المحترف المصري الدولي في صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورصد نادي يوفنتوس مبلغاً خرافياً للتعاقد مع المحترف المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مقابل 175 مليون جنيه استرليني.

- كلوب يحدد موقف مشاركة لوفرين أمام بايرن ميونيخ

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن سر عدم سفر المدافع لوفرين مع الفريق لمدينة مربلة الإسبانية خلال معسكر الفريق التحضيري.

ويستعد ليفربول لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني يوم الثلاثاء المقبل 19 فبراير في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي مساء اليوم: لوفرين لم يسافر معنا للإصابة ولكن سنحاول بكافة الطرق تأهيليه من أجل الاعتماد عليه أمام بايرن ميونيخ.

- مهاجم وست هام يطالب بخصم نقاط فريقه بسبب محمد صلاح

الب ميشيل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد بخصم نقاط فريقه دفاعًا عن محمد صلاح نجم ليفربول الذي تعرض لهتافات عنصرية خلال مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي.

وأوضح أنطونيو أن أي ناد يثبت تورط جماهيره في وقائع عنصرية يتعين معاقبته بخصم نقاط من رصيده وإجباره على خوض مواجهاته على أرضه بدون مشجعين.

وقال أنطونيو في تصريحات لشبكة سكاي الرياضية: "معاقبة شخص لا يحل المشكلة قد يحصل هذا الشخص على إيقاف مدى الحياة لكن لا يملك الجميع صورة لوجهه وقد يعود إلى الملعب".