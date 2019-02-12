رياضة | حمدالله يقود النصر للفوز على الأهلي بمشاركة عبد الشافي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدالله يقود النصر للفوز على الأهلي بمشاركة عبد الشافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق النصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على أهلي جدة المحترف في صفوفه الظهير المصري محمد عبد الشافي بنتيجة 2-1 وذلك اليوم الثلاث في الجولة العشرين من الدوري السعودي.

وتقدم النصر بهدف أول عن طريق عبدالرازق حمدالله بالثواتي الأخيرة من الشوط الأول وتعادل عمر السومة للأهلي في الدقيقة 59من عمر الشوط الثاني.

وجاء المهاجم المغربي المتألق وسجل هدف الفوز للنصر بالدقيقة 61 ليمنح فريقه ثلاثة نقاط غالية في مشوار المسابقة.

وبهذه النتيجة؛ يرفع النصر رصيده للنقطة 43 في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة بينما الأهلي يتجمد رصيده عند النقطة 36 في المركز الثالث.