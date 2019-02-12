انت الان تتابع تفاصيل خبر رونالدو يتأهب لافتتاح فندق عصري بالمغرب.. هذه مميزاته والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 فبراير 2019 10:57 مساءً - يستعد نجم نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال لكرة القدم كريستيانو رونالدو لافتتاح فندق له في أرقى الأماكن السياحية بمدينة مراكش في المغرب، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن "الدون" البرتغالي أصبح مولعاً بقضاء عطلته في المغرب، وتحديداً في المدينة السياحية مراكش، حيث قضى فيها الكثير من الأوقات خلال السنوات الماضية بفضل العلاقة الوثيقة التي تجمعه بنجم "الكاي وان" العالمي، المغربي بدر هاري.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن الفندق الجديد سيكون من أفخم الفنادق بالمملكة المغربية، متوقعة أن يكثف النجم البرتغالي زياراته المستقبلية للمغرب للاستمتاع من جهة ومتابعة سير العمل بالفندق، الذي يتبع للمجموعة التجارية الخاصة به "بيستانا CR7"، من جهة أخرى.

هذا وأعلنت الصفحة الرسمية لعلامة الفندق التجارية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قرب افتتاح فندق رونالدو الجديد بمراكش، كما أرفقت إعلانها بصور رائعة تظهر أهم ما يميز غرف ومرافق الفندق من جودة وخدمات على أعلى مستوى.

وبحسب تقارير صحفية يحتوي فندق رونالدو بمراكش على 164 غرفة، ويمنح ضيوفه فرصة احتساء كوكتيل "الكرة الذهبية"، والتقاط الصور بجانب صورة ثلاثية الأبعاد لقائد منتخب البرتغال.

وكان رونالدو، المتوّج بجائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب كرة قدم في العالم 5 مرات، قد افتتح فروعاً لفندقه بشراكة مع مجموعة "بيستانا" الفندقية، في العاصمة البرتغالية لشبونة، وفونشال عاصمة ماديرا، مسقط رأسه.

وبهذا المشروع ستحظى سلسلة فنادق "الدون" في حلول 2020 بخمسة فنادق حول العالم؛ منها اثنان بالبرتغال، ومن المقرّر أن يبدأ فندق "بيستانا CR7" في شارع "جران بيا" الشهير في مدريد، العمل في عام 2019، وسيضم 164 غرفة، ولاحقاً سيتم تدشين آخر في نيويورك يضم 185 غرفة.

تجدر الإشارة إلى أن علامة "CR7" التجارية تتضمن أيضاً مجموعات من القمصان والملابس الداخلية والأحذية.