شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل
أخطر فرص اليونايتد جاءت عن طريق الفرنسي بول بوجبا بعدما أخترق منطقة جزاء الفريق الباريسي وقام بأرسال عرضية تصدى لها الحارس المخضرم بوفون.
بينما حاول باريس سان جيرمان التقدم من خلال فرصة حقيقة لمبابي في الدقيقة 27، لكن تألق الحارس الأسباني دي خيا حال دون دخول الكرة إلى الشباك.
وأضطر الشياطين الحمر لأجراء تبديل أضطراري بعدما تعرض مارسيال للإصابة، ليحل مكانه التشيلي أليكسيس سانشيز قبل نهاية الشوط الأول.
وشهد الشوط الأول العديد من البطاقات الصفراء للاعبي الفريقين، بعدما حصل لاعبو باريس سان جيرمان على 3 إنذارات، فيما حصل نجوم اليونايتد على بطاقتين.
وانتهى الشوط الأول من مباراة روما الإيطالي وبورتو البرتغالي التي تقام على ملعب "الأولمبيكو" ضمن منافسات نفس الدور بنتيجة التعادل السلبي أيضا.
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