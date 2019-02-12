شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص وأهداف مباراة النصر والأهلي اليوم بالدوري السعودي والان مع التفاصيل
الخليج 365- تغلب النصر على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
يدين النصر بالفضل في هذا الفوز إلى اللاعب عبد الرزاق حمدالله الذي سجل ثنائية فريقه في الدقائق 46 و60 من عمر المواجهة.
بينما سجل هدف الأهلي الوحيد اللاعب السوري عمر السومة من ركلة جزاء في الدقيقة 59.
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