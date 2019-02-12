شكرا لقرائتكم خبر عن تركي أل الشيخ يعلن إنشاء أكاديمية خاصة لاكتشاف المواهب السعودية والان مع التفاصيل
الخليج 365- أعلن المستشار تركي أل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إنشاء أكاديمية خاصة لاكتشاف مواهب كرة القدم بالتعاون مع البرتغالي خيسوس مدرب الهلال السابق.
وكشف تركي أل الشيخ، أن مكان الأكاديمية سيكون في مدينة الرياض بموقع مساحته تتجاوز 100 ألف متر مربع، مضيفا بأنه سيأخذ الرخص اللازمة لإنشاء الأكاديمية من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة.
كما أكد أل الشيخ، أن الأكاديمية ستكون مجاناً للسعوديين ومواليد السعودية والمقيمين فيها، متمنيا أن يتخرج من هذه الأكاديمية نجوم يمثلون المنتخب السعودي والمملكة في الدوريات العالمية.
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