شكرا لقرائتكم خبر عن سليماني يقود فنربخشة للفوز على زينيت في اليورباليج والان مع التفاصيل

الخليج 365- فاز فنربشخة التركي على زينيت سان بطرسبرج الروسي، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي.

سجل هدف المباراة الوحيد النجم الجزائري اسلام سليماني في الدقيقة 21 من الشوط الأول، وأهدر زينيت فرصة تعديل النتيجة بعدما أضاع روبرت ماك ركلة جزاء تصدى لها حار الفريق التركي في الدقيقة44.

ويأمل الفريق الروسي في حسم التأهل خلال مباراة العودة التي ستقام على ملعبه وبين جماهيره يوم21 من شهر فبراير الجاري.