شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص أهداف مباراة الهلال والقادسية اليوم بالدوري السعودي والان مع التفاصيل
الخليج 365- تغلب الهلال على القادسية برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
تقدم الهلال عن طريق نواف العابد في الدقيقة 34 من الشوط الأول، قبل أن يضيف جوميز الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني بالدقيقة 46.
وقلص القادسية الفارق بعدما أحرز الهدف الأول عن طريق بيسمارك في الدقيقة 67، قبل أن يسجل الوافد الجديد للهلال جوفينكو الهدف الثالث بالدقيقة 80، واختتم علي البليهي مهرجان الأهداف بأضافة الرابع في الدقيقة 82.
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