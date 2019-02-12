شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله يواصل التألق ويقود النصر لهزيمة الأهلي في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

تغلب النصر على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية " ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يدين النصر بالفضل في هذا الفوز إلى اللاعب عبد الرزاق حمدالله الذي سجل ثنائية فريقه في الدقائق 46 و60 من عمر المواجهة.

بينما سجل هدف الأهلي الوحيد اللاعب السوري عمر السومة من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

بتلك النتيجة ارتقع رصيد النصر للنقطة 43 في المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 36 في المركز الثالث.