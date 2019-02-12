شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله يواصل التألق ويقود النصر لهزيمة الأهلي في الدوري السعودي والان مع التفاصيل
يدين النصر بالفضل في هذا الفوز إلى اللاعب عبد الرزاق حمدالله الذي سجل ثنائية فريقه في الدقائق 46 و60 من عمر المواجهة.
بينما سجل هدف الأهلي الوحيد اللاعب السوري عمر السومة من ركلة جزاء في الدقيقة 59.
بتلك النتيجة ارتقع رصيد النصر للنقطة 43 في المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 36 في المركز الثالث.
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