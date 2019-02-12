شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة روما وبورتو بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل
أعلن الثنائي دي فرانشيسكو وسيرجو كونسيساو مدربا روما الإيطالي وبورتو البرتغالي التشكيل الأساسي للمباراة التي تجمعهم على ملعب "الأولمبيكو" في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل ذئاب العاصمة كالتالي
ميرانتي ، كريستنتي، بيليغريني، مانولاس ، كولاروف ، دي روسي ، فازيو ، زينيو ، فلورينزي ، دزيكو، الشعراوي.
بينما جاء تشكيل بورتو كالأتي
كاسياس، ميليتو، بيبي، تيليس، هيريرا، دانيلو، أوتافيو، فيليبي، سواريس، ياسين براهيمي وفيرناندو.
تقابل الفريقين 4 مرات فى المسابقات الرسمية حتى الآن، ولم يحقق خلالها روما أى فوز حيث حقق بورتو الفوز فى مباراتين وحسم التعادل مباراتين آخرتين، وكانت أول مباراة فى الدور الثاني من كأس الكؤوس الأوروبية عام 1981.
كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمباراة روما وبورتو بدوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.