شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة روما وبورتو بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

أعلن الثنائي دي فرانشيسكو وسيرجو كونسيساو مدربا روما الإيطالي وبورتو البرتغالي التشكيل الأساسي للمباراة التي تجمعهم على ملعب "الأولمبيكو" في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ذئاب العاصمة كالتالي

ميرانتي ، كريستنتي، بيليغريني، مانولاس ، كولاروف ، دي روسي ، فازيو ، زينيو ، فلورينزي ، دزيكو، الشعراوي.

بينما جاء تشكيل بورتو كالأتي

كاسياس، ميليتو، بيبي، تيليس، هيريرا، دانيلو، أوتافيو، فيليبي، سواريس، ياسين براهيمي وفيرناندو.

تقابل الفريقين 4 مرات فى المسابقات الرسمية حتى الآن، ولم يحقق خلالها روما أى فوز حيث حقق بورتو الفوز فى مباراتين وحسم التعادل مباراتين آخرتين، وكانت أول مباراة فى الدور الثاني من كأس الكؤوس الأوروبية عام 1981.