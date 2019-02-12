شكرا لقرائتكم خبر عن فيراتي على رأس تشكيل باريس سان جيرمان أمام اليونايتد بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمعهم على ملعب "أولد ترافورد" في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل الفريق الباريسي كالأتي. بوفون، تياجو سيلفا، كيميبي، كيرار، ماركينهوس، فيراتي، مبابي، دي ماريا ، داني ألفيس ، بيرنات ودراكسلر. صعد باريس سان جيرمان لدور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، بينما تأهل مانشستر يونايتد بعدما حل وصيفًا في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط.

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