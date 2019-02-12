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زوجة هوملس تواجه المحاكمة بسبب صور على انستغرام

بعد نشرها صور ملابس من ماركات مختلفة ودمية فيل محشوة على انستغرام دون إشارة إلى أنها إعلانات باتت زوجة اللاعب الألماني ماتس هوملس تواجه دعوى قضائية على طاولة محكمة ميونيخ.

تواجه كاتي هوملس، زوجة النجم الألماني ماتس هومليز، دعوى قضائية رفعتها رابطة المنافسة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتخذ من برلين مقراً لها، بحجة أنها تمارس الدعاية المبطنة على موقع انستغرام.

وبحسب الدعوى المقدمة فإن كاتي هوملس الناشطة على انستغرام، حيث يبلغ عدد متابعيها 465 ألفاً، لم توضح بالشكل الكافي أن 15 من الصور على حسابها تتعلق بإعلانات.

وفيما ردت زوجة النجم الألماني ردت بأن هذه الصور لم تكن مرتبطة بمقابل مادي وهي بالتالي ليست إعلانات، ادعت الرابطة أن الإنفلونسر مثل كاثي هوميلز يجب أن يضعوا علامة بأن الأمر يتعلق بإعلانات عند ذكر ماركات الملابس، حتى عند عدم الحصول على مقابل نقدي من الشركات المنتجة لهذه الملابس، معتبرة أن "هذه الرسائل تعد جزءا من عمل هذه الشركات".

وتظهر إحدى الصور دمية فيل محشوة، قالت عنها كاتي "إن دمية الفيل هذه لم تكن سوى هدية من عمتي بمناسبة تعميد طفلي"، موضحة أن بقية المنتجات الظاهرة في الصور كانت قد اشترتها للاستخدام الشخصي.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن عرضة الأزياء لكاتي هوملس قولها في أولى جلسات المحاكمة التي انعقدت في ميونيخ الاثنين "عادة ما أضع وصلات المنتجات البادية في الصور لأن المتابعين يسألون دائماً من أن اشتريتها. ولو كان الأمر يتعلق بإعلانات فإنني سأوضح ذلك".

من جانبها اقترحت القاضية المكلفة بالدعوى مونيكا راين أن تقوم عارضة الأزياء الألمانية بإضافة عبارة "حساب تجاري" على انستغرام. لكن محامي رابطة المنافسة على وسائل التواصل الاجتماعي طالب بالاستماع إلى شهادة مسؤولي الشركات من أجل معرفة ما إن كانت كاتي قد تلقت مقابلاً مالياً لنشر صور منتجاتها على انستغرام.

ومن المتوقع أن تصدر محكمة ميونيخ قرارها في هذه القضية نهاية أبريل/ نيسان المقبل.