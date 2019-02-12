الان تتابع تركي آل الشيخ يعلن عن إنشاء أكاديمية لكرة القدم على حسابه الخاص بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

أعلن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ،منذ قليل، عن إنشاء أكاديمية لكرة القدم مجانية لرعاية المواهب و اكتشافها في المملكة على حسابه الخاص.

وأكد آل الشيخ أن الأكاديمية ستكون على أرض العاصمة الرياض على مساحة 100 ألف متر مربع وستكون مجانية للسعوديين وسيشرف عليها المدرب البرتغالي خيسوس معلنا أنه تشاور معه في ذلك.