الان تتابع تركي آل الشيخ يعلن عن إنشاء أكاديمية لكرة القدم على حسابه الخاص بالرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
أعلن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ،منذ قليل، عن إنشاء أكاديمية لكرة القدم مجانية لرعاية المواهب و اكتشافها في المملكة على حسابه الخاص.
وأكد آل الشيخ أن الأكاديمية ستكون على أرض العاصمة الرياض على مساحة 100 ألف متر مربع وستكون مجانية للسعوديين وسيشرف عليها المدرب البرتغالي خيسوس معلنا أنه تشاور معه في ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يعلن عن إنشاء أكاديمية لكرة القدم على حسابه الخاص بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.