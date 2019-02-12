الان تتابع النصر يقترب من الصدارة بهزيمة الأهلي بثنائية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

اقترب فريق النصر من صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم في جولته الـ20، بعد هزيمة الأهلي بثنائية مقابل هدف علىى معلب الجوهرة.

وسجل ثنائية النصر عبد الرزاق حمد الله (46 و60)، فيما سجل هدف الأهلي عمر السومة عبر ركلة جزاء (59).

ورفع النصر رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، ليحافظ على فارق النقاط الست خلف المتصدر الهلال، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 36 نقطة في المركز الثالث مؤقتا.