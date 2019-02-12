الان تتابع النصر يقترب من الصدارة بهزيمة الأهلي بثنائية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
اقترب فريق النصر من صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم في جولته الـ20، بعد هزيمة الأهلي بثنائية مقابل هدف علىى معلب الجوهرة.
وسجل ثنائية النصر عبد الرزاق حمد الله (46 و60)، فيما سجل هدف الأهلي عمر السومة عبر ركلة جزاء (59).
ورفع النصر رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، ليحافظ على فارق النقاط الست خلف المتصدر الهلال، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 36 نقطة في المركز الثالث مؤقتا.
كانت هذه تفاصيل خبر النصر يقترب من الصدارة بهزيمة الأهلي بثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.