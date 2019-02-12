الان تتابع تصنيف حديث لأقوى أندية العالم.. وفريق عربي وحيد بالقائمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أزاحت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية الستار عن تصنيف أقوى أندية كرة القدم في العالم، وسط هيمنة إسبانية، فيما استطاع فريق عربي وحيد أن يضمن مكانا في القائمة.

وحل ريال مدريد الإسباني في المرتبة الأولى متبوعا بغريمه التقليدي برشلونة، أما فريق مانشستر يونايتد فحل في المرتبة الثالثة، بحسب ما نقلت صحيفة “ماركا”.

في غضون ذلك، حل نادي الأهلي المصري في المرتبة الثانية والعشرين، وهو الفريق العربي الوحيد الذي دخل التصنيف الشهير في الأوساط الرياضية.

واعتمد التصنيف الفرنسي، معايير دقيقة مثل اللاعبين وحضور المباريات على التلفزيون والمتابعة على المنصات الاجتماعية والمداخيل والقيمة المالية في السوق والأهمية التاريخية.

وشمل التصنيف الرياضي ثلاثين فريقا من العالم بأكمله، وتمت دراسة 85 فريقا في البداية لأجل رصد “أسياد” كرة القدم في العالم، وضمت قائمة العشرة الأوائل فرقا من إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا.

وحل فريق بايرن ميونخ الألماني في المركز الرابع وليفربول الإنجليزي (5) ويوفنتوس الإيطالي (6) وباريس سان جيرمان (7) وتشيلسي الإنجليزي (8) وأرسنال (9).