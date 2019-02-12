شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يفشل في الاختبار الثاني خارج الأرض أمام سيمبا (تحليل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعرض الأهلي لهزيمة مفاجئة أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف في اطار الجولة الرابعة من دوري ابطال افريقيا، لاسارتي كالعادة لم يجيد في الاختبار الثاني خارج الأرض وتكرر ما حدث في مباراة شبيبة الساورة.

بدأ لاسارتي اللقاء بالرسم التكتيكي 4-3-2-1 وهو مغاير عن خطة الأهلي وهو ما برره لاسارتي بعد المباراة بسبب نقص الاوكسوجين! محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه على اليمين محمد هاني وعلى اليسار على معلول وقلبي دفاع ياسر ابراهيم وأيمن أشرف وثلاثي وسط ملعب حمدي فتحي وعمرو السولية وكريم نيدفيد وفي الأمام رمضان صبحي وحسين الشحات وأمامهم جونيور أجاي، على الجانب الاخر لعب سيمبا المباراة ب 4-4-2 مع اللعب بضغط عالي من بداية المباراة وهو ما نجح فيه في العديد من الكرات في تشكيل خطورة على مرمي الأهلي.

الضغط العالي لسيمبا كان منذ الدقيقة الاولي وحتي الدقيقة 65 بعد احراز هدف التقدم

تحليل مباراة الأهلي وسيمبا في إياب دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

تحليل مباراة الأهلي وسيمبا في إياب دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

في المقابل لاسارتي أخطأ خطأ فادح في اللعب بدفاع متأخر أمام فريق فاز عليه بخمسة أهداف في شوط واحد! مما أدخل الفريق في المباراة منذ الدقيقة الاولي

تحليل مباراة الأهلي وسيمبا في إياب دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

تحليل مباراة الأهلي وسيمبا في إياب دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي خلال المباراة بالكامل سدد على المرمي كرة واحدة فقط كانت في الشوط الاول! الأهلي كان يعتمد على جونيو أجاي وسط كل دفاع سيمبا! وكان المساند له نيدفيد فإذا قام نيدفيد بصناعة اللعب نجد أجاي وحيدًا !

تحليل مباراة الأهلي وسيمبا في إياب دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

انتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني واصل سيمبا هجومه معتمدًا على ثغرة الجبهة اليسري للأهلي خلف على معلول، معلول دائمًا يدخل إلى الامام ويرجع رمضان مكانه لاستلام الكرة في بناء اللعب فماذا بفعل رمضان ؟

يحاول المراوغة ولعب الكرة بالكعب فيخطئ فتصبح الكرة هجمة مرتدة على الأهلي مع وجود جانب أيسر خالي! وشكلت هذه الثغرة أكثر من فرصة لسيمبا لكن لم يحسن لاعبو سيمبا استغلال هذه الفرص

تحليل مباراة الأهلي وسيمبا في إياب دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

تحليل مباراة الأهلي وسيمبا في إياب دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

أنصاف المساحات في دفاع الأهلي كانت كارثية فشكل سيمبا خطورة على الاهلي من ضربة مرمي! مرر حارس المرمي الكرة للمدافع الذي لعب كرة طولية انجليزية من الستينات بين معلول وأيمن اشرف انفرد بها لاعب سيمبا !

تحليل مباراة الأهلي وسيمبا في إياب دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

تحليل مباراة الأهلي وسيمبا في إياب دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

ياسر ابرهيم أيضأ لم يسلم من الأخطاء فكرة في الشوط الاول تمريرة بديهية بينية لم يفطن لها انفرد بها لاعب سيمبا وأخطأ الشناوي في الخروج ثم الرجوع تاركًا مهاجم سيمبا لكن لم يحسن لاعبو سيميا استغلالها..والاخيرة كانت كرة الهدف التي لم يرتقي بشكل جاد للعبها ولُعبت الكرة خلف أيمن اشرف ليسجيل سيميا هدفه الوحيد

تحليل مباراة الأهلي وسيمبا في إياب دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

تحليل مباراة الأهلي وسيمبا في إياب دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

كرة الهدف بدايتها كان من المفترض أن يكون انفراد للأهلي لكن رمضان صبحي واصل الاحتفاظ بالكرة ولعب الكرة الغير متوقع !

تحليل مباراة الأهلي وسيمبا في إياب دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

بعد الهدف استفاق لاسارتي واستفاق الأهلي مثلما حدث في مباراة شبيبة الساورة وأجري تغييرًا بنزول ناصر ماهر بدال من حمدي فتحي ليلعب 4-2-3-1 مرة أخرى وأجري التغيير الثاني في الدقيقة 85 وهو متأخرًا للغاية بنزول صلاح محسن مهاجم ثان !

في المجمل فشل لاسارتي في الاختبار الثاني خارج الارض، مباراة الساورة وقف التوفيق معه وحقق التعادل لكن لا يوجد أي مبرر للدفاع والتقهقر أمام فريق تلقي خمسة أهداف في شوط في القاهرة.