شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: لابد أن تتدخل الدولة لإعادة الانضباط للإعلام الرياضي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، إنه لابد أن تتدخل الدولة لإعادة الانضباط للإعلام الرياضي.
وأضاف، في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الدولة تشرف، أي مصر، ولها دور في صعودنا لكأس العالم، وتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019»، معلنًا رفضه عمل أعضاء اتحاد الكرة في الإعلام مثل أحمد شوبير وحازم إمام وسيف زاهر ومجدي عبدالغني.
وأضاف أن «الإعلام عليه تهدئة الأوضاع بين الأندية، وألا يساهم في اشتعال الأمر بين الجماهير»، مشيرًا إلى أنه «يجب تحضير الجماهير لأنهم السند رقم واحد لمصر في بطولة أفريقيا 2019».
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