شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد يطالب بمنع أعضاء اتحاد الكرة من العمل في الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال شادي محمد، نجم النادي الأهلي، إن «الجماهير الحلقة الضعيفة في المنظومة الكروية، وإن كل الأندية يحضر لها جماهير عدا النادي الأهلي».

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الجمهور هو الحلقة الضعيفة التي دائمًا نتهمها بالتعصب»، مشيرًا إلى أن «هناك مسؤولين مصممين على إهانة الرموز، وهم أساس التعصب».

وتابع أن «الإعلام الرياضي يكون فيه مداخلات مسيئة للرموز الرياضية، ويجب منع ذلك وألا يكون الإعلامي منحنى لأحد»، مشيرًا إلى أن «أعضاء النادي الأهلي لا يقومون بسب أي مسؤول في المنظومة الكروية».

كما طالب بمنع أعضاء اتحاد الكرة من العمل في الإعلام، وأن تقوم لائحة انتخابات اتحاد الكرة بمنع جمع عضو المجلس بين الإدارة والعمل في الإعلام.