شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك فى الجولة الأفريقية الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق حسن نصر داى الجزائرى ضيفاً على الزمالك، مساء اليوم الأربعاء بمنافسات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية نسخة 2018-2019.

وكان الزمالك قد خسر لقاءه الأول أمام جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليسعى لمصالحة جماهيره فى لقاء بطل الجزائر وتحقيق أول انتصاراته بمرحلة المجموعات.

أول مباراة للزمالك بالجولة الثانية لمرحلة المجموعات كانت بدورى الأبطال نسخة 1997 وخسر يومها بهدفين نظيفين على يد الأفريقى التونسى. ويعود الزمالك لمرحلة المجموعات من جديد من خلال المشاركة بدورى الأبطال نسخة 2002 وحقق تعادلاً تاريخياً أمام الترجى التونسى بهدف لكل فريق بملعب المنزه فى لقاء الجولة الثانية للمجموعات، حيث سجل حسام حسن هدف تقدم القلعة البيضاء وأضاع مدحت عبدالهادى ركلة جزاء كانت كفيلة بحسم النقاط الثلاث لمصلحة بطل مصر. الجولة الثانية للمجموعات فى نسخة 2005 بدورى الأبطال تشهد تعادلاً قاتلاً للزمالك أمام النجم الساحلى التونسى بهدف لكل فريق بالقاهرة، حيث نجح المدافع وائل القبانى فى إنقاذ القلعة البيصاء من الخسارة بالتهديف فى الثوانى الأخيرة.

ويجقق الزمالك فوزاً شاقاً على حساب ديناموز هرارى الزيمبابوى بهدف دون رد سجله عمرو الصفتى بملعب الكلية الحربية بالقاهرة فى لقاء الجولة الثانية لمرحلة المجموعات من دورى أبطال أفريقيا 2008. قمة أفريقية تجمع الأهلى والزمالك بالجولة الثانية لمرحلة المجموعات من دورى أبطال أفريقيا نسخة 2012، ويحسم الفريق الأحمر اللقاء بهدف عن طريق رأسية أبوتريكة. ويتلقى الزمالك خسارة جديدة بالجولة الثانية الأفريقية خلال مرحلة المجموعات، وذلك بدورى الأبطال نسخة 2013 على يد بويارز الكونغولى بهدف دون رد فى الكونغو. وينجح الزمالك أخيراً فى تحقيق انتصار جديد فى الجولة الأفريقية الثانية والفوز على الهلال السودانى بالقاهرة بنتيجة (2/1)، بدورى الأبطال نسخة 2014. انتصار للتاريخ يحققه الزمالك فى مشواره القارى بالجولة الثانية، بمرحلة المجموعات للكونفدرالية نسخة 2015، بقلب تأخره أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى إلى فوز ثمين بهدفين لمعروف يوسف ومصطفى فتحى، ليظفر أبناء القلعة البيضاء بثلاث نقاط ثمينة للغاية. خسارة على ملعبه ووسط جماهيره يتلقاها الزمالك على يد صن داونز الجنوب أفريقى بالجولة الثانية للمجموعات بدورى الأبطال 2016.

آخر مباريات الزمالك بالجولة الثانية لمرحلة المجموعات خلال رحلته الأفريقية كانت بمنافسات دورى الأبطال 2017 ولقاء استضافته تونس جمعه بأهلى طرابلس الليبى وحسمه التعادل السلبى بدون أهداف.