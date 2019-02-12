شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لتصحيح المسار أمام نصر حسين داى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك مواجهة مرتقبة فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، أمام نصر حسين داى، الجزائرى، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الاتحاد الأفريقى الكونفيدرالية، والتى يديرها تحكيميا الغانى دانيال لارييا، حكمًا للساحة، ويعاونه النيجيرى أبيل بابا، وسوريو فاتسوان من ليسوتو، ساليسيو بشير حكما رابعا.

يسعى الزمالك لاستعادة الطريق الصحيح وإحياء الأمل فى العودة لصدارة المجموعة بعد خسارته فى الجولة الماضية من جورماهيا الكينى بنتيجة 4-2 فى نيروبى، الأمر الذى وضع اللاعبين والجهاز الفنى تحت ضغط كبير من الجماهير التى طالبتهم باستعادة الثقة مرة أخرى فى الجولة الثانية. ويحشد «المارد الأبيض» كل أوراقه الرابحة اليوم من أجل حسم الموقعة بعد اكتمال القوة الضاربة باستعادة جهود الثلاثى محمود عبد المنعم «كهربا» وحمدى النقاز وطارق حامد وحازم إمام، الذين غابوا عن مواجهة النجوم الأخيرة فى بطولة الدورى للإيقاف.

وشهدت التدريبات الأخيرة للأبيض التركيز على بعض الجوانب الفنية، خصوصا فقرة تكتيكية أدى خلالها اللاعبون بعض التدريبات المتعلقة بالتمرير الدقيق وسرعة الاستلام والتسلم، وأدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت قيادة جروتز مدرب الحراس، حيث تم تدريبهم على بعض الجوانب الفنية الخاصة.

ويأمل الزمالك الذى يقضى موسماً محلياً رائعا بانفراده بقمة ترتيب الدورى الممتاز فى تكرار ذلك على الصعيد القارى من خلال المنافسة على لقب الكونفيدرالية لتكون خير تتويج لمشوار الفريق فى الموسم الحالى وإسعاد جماهيره، ويملك الزمالك مباراتين متتاليتين على ملعبه أمام حسين داى، ثم أمام بترو أتليتيكو الأنجولى، ويرى كريستيان جروس هذا كفرصة جيدة لاستعادة صدارة المجموعة المتوقعة.

من جانبه، أكد كريستيان جروس، المدير الفنى، «نحتاج لعشر نقاط حتى نضمن مكاناً فى ربع النهائى. ومازالت أمامنا خمس مباريات بداية من اليوم الأربعاء، وتركيزنا سيكون الفوز بكل مباراة»، وأضاف جروس «لن ألوم اللاعبين على الخسارة الكبيرة من جور ماهيا، لأننا نفوز كفريق، ونخسر كفريق، واضطرارنا للعب مباريات كثيرة فى وقت قصير يجبرنى على إراحة بعض اللاعبين الأساسيين أحياناً».

وحث جروس لاعبى الزمالك على غلق صفحة الدورى والتركيز على اللقاء القادم بالكونفيدرالية الأفريقية أمام فريق نصر حسين داى الجزائرى، مؤكدا أن هذا اللقاء مهم جدا فى مشوار الفريق بالبطولة ولن يقبل إلا الفوز، .

ويتسلح لاعبو الأبيض فى مواجهة اليوم بالمعنويات المرتفعة التى خلفها الفوز الصعب والثمين على النجوم فى الدورى فى ظل النقص العددى والتغيير الكثير فى التشكيل الذى يعود الفريق اليوم لتشكيله الطبيعى والمستقر، حيث محمود جنش وحمدى النقاز «حازم إمام» ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة وطارق حامد وفيرجانى ساسى ويوسف أوباما وكهربا وإبراهيم حسن «خالد بوطيب» عمر السعيد.

على الجانب الآخر، يرفع نصر حسين داى شعار التحدى أمام الزمالك لرغبته فى مواصلة المسيرة، حيث يتقاسم صدارة المجموعة مع جور ماهيا بعدما فاز فى مباراته الأولى بملعبه 2-1 على بترو أتلتيكو. الأول والثانى يتأهلان عن المجموعة للأدوار الإقصائية من البطولة القارية الثانية للأندية فى الوقت نفسه يستقبل بترو أتلتيكو ضيفه جور ماهيا فى مباراة سابقة تقام يوم الأربعاء أيضاً فى لواندا.