شكرا لقرائتكم خبر عن «صبحى»: منزعجون من استثارة المسؤولين للجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن الانزعاج الشديد مما يحدث من بعض المسؤولين فى المنظومة الكروية من استثارة الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما تسبب فى نشوب حروب كلامية وظهور مصطلحات جديدة مثل «التحفيل» ونشر «كوميكسات» ومقاطع تثير الأزمات بين جماهير الأندية.

وقال صبحى: "أتفهم بشدة أن قوة الدورى العام الحالى قياسا بالمواسم الماضية واشتعال المنافسة على اللقب ألهب الحماس وزاد تعصب الجماهير لناديها وهو أمر طبيعى طالما فى إطار التشجيع وعدم التجاوز، وتابع: لن نسمح بإثارة الفتن الكروية، ولابد أن يعرف كل مسؤول فى المنظومة الكروية مسؤولياته ويعمل فى حدودها، خاصة أن المسؤولين بتصريحاتهم أصبحوا طرفا فى استثارة الجماهير وليس تهدئتهم".

وأضاف: "أتمنى أن نأخذ النواحى الإيجابية من قوة الدورى بأن يكون التشجيع فى الروح الرياضية، خاصة أن من ضمن أولوياتى عودة الجماهير إلى المدرجات ورفع لافتة كامل العدد".

وأكد صبحى دعمه لمبادرة صلاح على مواقع التواصل الاجتماعى لنبذ التعصب والتحذير من احتقان الجماهير.

وشدد على أن مصر مقبلة خلال أشهر قليلة على تنظيم بطولة أمم أفريقيا، ومن المفترض أن تنتهى معها حالة التعصب ويتوحد الجميع خلف المنتخب حيث لن تفرق المدرجات بين منتم لناد وناد منافس، وسيتوحد الجميع تحت علم مصر، مشيرا إلى ثقته فى خروج أمم أفريقيا فى أفضل صورة، خاصة أنه تقام فى العام الذى يتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الأفريقى، وهو ما يلزم الجميع بتحمل مسؤولياته لخروج البطولة فى أبهى صورة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى استجاب فيه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لما نشرته «المصرى اليوم» فى عددها السبت الماضى بشأن معاناة أصحاب الميداليات فى أوليمبياد الشباب وأعلن صبحى اعتماد مكافآت بعثة مصر فى دورة الألعاب الأفريقية بالجزائر، التى توجت مصر بلقبها. وكذلك اعتماد مكافآت أصحاب الميداليات فى أوليمبياد الشباب ببيونس إرس بالأرجنتين، فضلا عن إقامة احتفالية كبرى لتكريم الأبطال.

وجدد وزير الرياضة تأكيده الكامل لإعداد الأبطال للأوليمبياد واهتمامه الكبير بهذا الملف، والدليل على ذلك أنه لأول مرة تم عقد بروتوكولات مع القطاع الخاص لرعاية وإعداد 20 لاعبا مرشحين لحصد ميداليات ومراكز متقدمة، فضلا عن التواصل مع صندوق دعم الرياضة وتفعيل دوره لرعاية الأبطال.

وأكد صبحى أن طريقة التفكير تغيرت فى الإدارة، وأن أموال الدعم للاتحادات يتم صرفها وفقا لمعايير واضحة ووفقا لخطة الإعداد، مشيرا إلى أنه ليس من الطبيعى أن تتساوى اتحادات مرشحة لحصد ميداليات مع اتحادات بعيدة تماما عن المنافسة والتأهل، وأوضح أن المعايير هى الخطة التى يقدمها كل اتحاد وأجندته لإعداد اللاعبين والمعسكرات الخارجية وفى ضوء مناقشتها وموضوعيتها سيتم الصرف. وشدد على أن وزارة الرياضة تعمل وفقا لبرامج لإعداد وتأهيل الأبطال فى ظل القناعة بأن إعداد بطل أوليمبى وفقا للمعايير الدولية يحتاج إلى ملايين الدولارات، وأنه فى ضوء الإمكانات المتاحة فإنه يتم توسيع قاعدة المشاركة بداية من أوليمبياد الأطفال امتدادا لمشاريع المتميزين ووصولا إلى مشروع الحلم الأوليمبى، وهو ما يساهم فى تحويل الرياضة إلى أسلوب حياة.