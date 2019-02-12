شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يتمسك بمشاركة «عمار» أمام الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثه نادى الاتحاد السكندرى إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة الهلال السعودى فى إطار منافسات دور الثمانية لبطولة زايد للأندية العربية الأبطال حيث وصلت البعثه لمطار جدة ومنه مباشرة إلى مكة المكرمة بعد موافقة إدارة البعثة على أداء العمرة قبل المباراة المهمة بناء على طلب اللاعبين والجهاز الفنى للفريق بقيادة حلمى طولان، ثم عادت، أمس، إلى جدة وتم إنهاء إجراءات سفر ووصول بعثة الفريق دخول المملكة فى سهولة وسط استقبال حافل من المسؤولين السعوديين والمصريين المقيمين بالمملكة، كما تم الانتهاء من التأشيرات والإقامة بأحد الفنادق المتميزة فى زمن قياسى.

كانت البعثة المتجهة إلى السعودية قد ضمت 26 لاعبا، وهم الهانى سليمان وصبحى سليمان ومحمود رزق ووالاس سيلفا ومحمود شعبان ومحمد أنور ومحمد بازوكا والسيد سالم وصبرى رحيل ومحمد ناصف وهشام صلاح وكريم الديب وأحمد توفيق وأحمد نبيل مانجا ونور السيد وخالد الغندور وداوودا وعمار حمدى ورزاق سيسيه وكريم ممدوح وتونى سيلفا وخالد قمر وتشوكا النيجيرى ومحمد جدو وفوزى الحناوى.

كان حلمى طولان، المدير الفنى، قد حرص طوال الفترة الماضية، وعقب الانتهاء من مباراة دجلة بالقاهرة، التى انتهت بفوز الاتحاد 3/1 على دراسة مواطن القوة والضعف بفريق الهلال السعودى كواحد من أقوى الأندية السعودية والعربية على الإطلاق.

من جانبه، أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادى الاتحاد، بأنه كان يتمنى ألا تكون مباراة الاتحاد والهلال فى نفس توقيت مباراة الأهلى ضد الإنتاج الحربى السبت المقبل بالدورى المصرى وأن مباراة الاتحاد ضد الهلال السعودى، كان من المفترض أن تستحوذ على مشاهدة الجماهير المصرية. على الجانب الآخر، أكد وليد صلاح أنه سيعقد جلسة ودية مع محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، فور عودة البعثة من السعودية، بهدف مشاركة عمار حمدى فى مواجهة الاتحاد أمام الأهلى رغم أن ذلك يتنافى مع شروط إعارة اللاعب، فى ظل العلاقات الطيبة التى تجمع الاتحاد السكندرى (زعيم الثغر) بالنادى الأهلى.

من جانبه قال عمار حمدى أتمنى موافقة الخطيب على الطلب، على الرغم من عشقى وانتمائى للنادى الأهلى لاسيما أننى لدى الآن طموح مشروع مع نادى الاتحاد.