شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان «ميسى وصلاح» يشعل مواقع التواصل الاجتماعى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشعل الثنائى ميسى نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتينى ومحمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى ولاعب المنتخب المصرى مواقع التواصل الاجتماعى وحقق الإعلان المشترك الذى جمعهما نسبة مشاهدات قياسية.

وتقوم فكرة الإعلان الذى طرحته إحدى شركات المياه الغازية على مشاهد تجمع بين ميسى وصلاح فى إحدى محطات البنزين فى منطقة نائية لا يوجد بها سوى زجاجة مياه غازية واحدة داخل الثلاجة، فيقوم كل منهما باستخدام مهاراته فى الوصول إلى الزجاجة فى مشاهد مليئة بالتحدى والمهارات الكروية الممتعة.

من جانبه قال ليونيل ميسى: «لقد استمتعت كثيراً خلال تصوير الحملة الإعلانية خاصة أن فكرة الإعلان قائمة على مزيج بين المتعة والمهارات الكروية، أتمنى أن تستمر حملة هذا العام فى تشجيع جماهير كرة القدم على تبنى شغفهم وحبهم للعبة».

كما قال الفرعون المصرى محمد صلاح: «إنه من دواعى سرورى المشاركة، وأتطلع لما هو أكثر فى المستقبل».

فى هذا السياق، أكد محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة الشركة، صاحبة الإعلان بمصر «أن كرة القدم أكثر الرياضات شعبية لدى المصريين فهى تعد نبض الشارع المصرى لما لها من تأثير إيجابى على المصريين. ولذلك فنحن سعداء بتجديد تعاوننا مع أيقونات الكرة العالمية ليونيل ميسى ومحمد صلاح». وتباينت ردود رواد مواقع التواصل الاجتماعى حول الإعلان حيث قال ريمونى: «أكيد صلاح الأمر واضح، ميسى أكيد سيتفوق لو لعب أمام إسبانيول»، كما قال هانى: «الإعلان تحفة، ميسى وصلاح بمفردهم فى الإعلان الجديد، الصراحة حاجة تشرف كرويا»، أما محمد مروان فقال: «معلش أنا عنصرى بالمقارنات شوية، عندى صلاح أجمل وأحلى وأروع وكل شىء.. يكفى أنه من بلدى الثانى مصر»، فيما قال محمد مو، «سؤال فى قمه الاستخفاف بالمتابعين فرق السما للأرض بين الأسطورة ميسى محقق بطولات وكؤوس ومتعة واللاعب الإعلامى صلاح اللى كل إنجازته هداف دورى بستر الله مع احترامى». أما مازن حسن فقال: «نرجو عدم وضع صلاح الورد العربى المصرى الفرعونى الأصيل فى موقف محرج»، فيما قال محمد، «والله عيب تحطوا اسم صلاح مع الأسطورة.. صلاح مع نيمار مع هازارد مع أجويرو أوك بس ميسى؟ والله عيب»، أما أيمن أحمد فقال: «كل الاحترام لهذين اللاعبين.. فلكل منهما وزنه بفريقه»، وقال آدم: «ربنا يحميك يا صلاح ويبعد عنك عيون المنافقين». وقال رأفت سليمان، «أداؤهم ممتع ولكن الحركة الثانية لصلاح مع الحركة والدوران أصعب كثيراً ولم لا يطلب من ميسى نفس الحركة لتكون المقارنة عادلة ونستمتع أكثر بكليهما».