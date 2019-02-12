تعاون «مصرى - صينى» للاستثمار فى الرياضة

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح الثلاثاء، بمكتبه بديوان الوزارة، شوه يوه وين المستشار الثقافى الصينى بالقاهرة؛ لبحث التعاون الثنائى فى مجالى الشباب والرياضة.

تناولت المباحثات طرح عدد من الموضوعات لوضع رؤى جديدة فى مجالات التعاون بين الجانبين المصرى والصينى فى الفترة المقبلة من خلال البرامج والمشروعات المشتركة، والعمل على تبادل الخبرات بين الطرفين، وتوطيد سبل التواصل بين الشباب المصرى ونظرائهم فى الصين بتفعيل أسابيع الإخاء الشبابية بين البلدين. من جانبه، قدم المستشار الثقافى الصينى الدعوة إلى وزير الشباب والرياضة لزيارة رسمية للصين، خلال شهر مارس المقبل، لتبادل الرؤى وأوجه التعاون مع مسؤولى الصين فى المجالات الشبابية والرياضة، وزيارة عدد من المعاهد والمنشآت الرياضية ببكين، والمعسكرات الشبابية بالصين.

وأوضح صبحى حرص الوزارة على تفعيل العلاقات مع الجانب الصينى من خلال عدة محاور منها تنمية المبتكرات الصينية وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وإقامة ملتقى للمستثمرين من الشباب المصرى والصينى لعرض المنتجات الصناعية، ومجالات استثمارهم. وأشار وزير الرياضة إلى الاستفادة من الاستراتيجية التى وضعتها الصين للوز بالعديد من الميداليات الأوليمبية فى مختلف الألعاب، والتعرف على خبرات الصين فى تنظيم الدورات الأوليمبية، مطالباً بعقد مجموعة من الدورات التدريبية لتعليم اللغة الصينية للشباب المصرى المستثمرين فى الصين، على أن تتم استضافة تلك الدورات فى مراكز التعليم المدنى التابعة للوزارة. كما أكد الدكتور أشرف صبحى على جذب الاستثمار الصينى فى السوق الرياضية المصرية، والعمل على تطوير الرياضات الشعبية الصينية بمصر، مقترحاً إقامة أكاديميات رياضية مشتركة بين مصر والصين فى ألعاب كرة القدم، وكرة الطائرة، وتنس الطاولة، والكونغو فو، والإسكواش لتبادل الخبرات بين الجانبين، بالإضافة إلى بحث إمكانية إقامة مدينة شبابية صناعية فى مصر لدعم رجال الأعمال الشباب من مصر والصين. وفى ختام اللقاء، اتفق وزير الشباب والرياضة مع المستشار الثقافى الصينى على توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين المصرى والصينى يتضن بنود التعاون التى تم الاتفاق عليها، ويتم توقيع البروتوكول بعد الانتهاء من إعداده ومراجعته مع الجهات المعنية. فى سياق مختلف، أعلن وزير الشباب والرياضة ملامح الخطة التنفيذية للمشروعات الاستثمارية المستهدفة، خلال عام 2019- 2020 على صعيد تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب فى جميع محافظات الجمهورية، موضحاً أن الخطة الاستثمارية للمشروعات الإنشائية للوزارة تأتى فى مقدمة أولوياتها تطوير مراكز الشباب بالقرى الأكثر احتياجاً. وكشف الوزير عن بدء إنشاء وتطوير 23 مركزا شبابيا، واستكمال تطوير وإنشاء 240 ملعبا ومبنًى إداريًا بمراكز الشباب، إضافة إلى استكمال وإنشاء 13 حمام سباحة بمراكز الشباب، وتطوير مركز التعليم المدنى ببنى سويف، وإنشاء مركز التعليم المدنى بالسويس، وتطوير المدينة الشبابية بالوادى الجديد، وإنشاء معسكر الشباب بمرسى مطروح. وأوضح الدكتور أشرف صبحى نهج الوزارة نحو طرح عدد من مراكز الشباب للاستثمار بالقطاع الخاص بنظام حق الانتفاع لمدة محددة، حيث يقوم المستثمر بإنشاء عدد من المنشآت داخل مراكز الشباب، ويتحمل تكلفة إنشائها، ويدفع قيمة إيجارية للمركز طوال مدة حق الانتفاع، وذلك فى إطار تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب دون تحمل الدولة لأى أعباء مالية، علاوة على زيادة الموارد المالية لمراكز الشباب، ما ينعكس بالإيجاب على الأنشطة المنفذة. كما أكد الوزير على المتابعة الدورية لأداء مراكز الشباب فى جميع المحافظات، من خلال مسؤولى مديريات الشباب والرياضة، والعمل على رفع كفاءتها على المستوى الإنشائى والخدمات المقدمة للأعضاء، مع التأكيد على قيام مراكز الشباب بأدوارها المطلوبة فى تنفيذ الأنشطة المختلفة بها، وتبنى مبادرات الشباب المجتمعية ضمن جهود الوزارة لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية.