رونالدو يرحب بتعاقد يوفنتوس مع صلاح

أشارت تقارير برتغالية ان البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي رحب بتعاقد ندي اليوفينتوس مع المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وهداف بريميرليج في الموسم الماضي.

وتناولت تقارير إنجليزية نية نادي يوفنتوس التعاقد مع صلاح، وأضافت أن العملاق الإيطالي يجهز عرضًا ضخمًا تصل قيمته إلى 200 مليون يورو لإتمام الصفقة.

وذكرت صحيفة "آبولا" البرتغالية أن كريستيانو رونالدو أبدى موافقته لإدارة يوفنتوس على التعاقد مع صلاح، في صفقة ستجعل النجم المصري ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وانتقل رونالدو إلى صفوف يوفنتوس في الصيف الماضي، مقابل 100 مليون يورو، بعدما لعب بقمصان سبورتنج لشبونة، مانشستر يونايتد وريال مدريد.

ويتصدر النجم البرتغالي جدول ترتيب هدافي دوري الدرجة الأولى الإيطالي برصيد 18 هدفًا، بينما يتصدر صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مناصفة مع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو برصيد 17 هدفًا.