الإفريقي يتعادل أمام مازيمبي في مباراة الثأر

تعادل الافريقي التونسي أمام ضيفه مازيمبي الكونغولي، وتعادل معه بدون أهداف، اليوم الثلاثاء، في إطار رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الإفريقي قد تعرض لخسارة مذلة في الجولة الماضية أمام مازيمبي بثمانية أهداف دون رد.

وارتفع رصيد الإفريقي إلى 4 نقاط في المركز الثالث، مقابل 7 نقاط في جعبة مازيمبي متصدر المجموعة.

وبالعودة إلى مجريات اللقاء، حاول الإفريقي مباغتة الضيوف بهجوم مبكر عن طريق غازي العيادي، لكن الحارس إبراهيم مونكورو تصدى لمحاولات أصحاب الأرض.

وتألق مونكورو في التصدي لمحاولة باسيرو كومباوري لاعب الإفريقي في الدقيقة 11، ليحرم الفريق التونسي من افتتاح النتيجة.

وعاد الحارس مونكورو للتألق من جديد بالتصدي لتصويبة كومباوري في الدقيقة 15، لينقذ مرماه من فرصة هدف محقق.

أول محاولة خطيرة من مازيمبي، جاءت في الدقيقة 17، عن طريق اللاعب كالابا، لكن الحارس عاطف الدخيلي تصدى لها ببراعة.

وكاد مازيمبي أن يفتتح أهداف اللقاء في الدقيقة 33، عن طريق موليكا، قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، بدا على الضيوف، حرصهم الشديد على الخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير، وعجز الإفريقي عن الوصول لشباك الخصم.

وأرسل غازي العيادي، تصويبة قوية في الدقيقة 66، لكن الكرة مرت بجانب مرمى مازيمبي.

وانحصر اللعب وسط الميدان، ومع تقدم الوقت، صعبت المهمة على الإفريقي، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.