الهلال يكتسح القادسية برباعية مقابل هدف وحيد

أكد نادي الهلال، توليه صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد فوزه على ضيفه القادسية، بنتيجة (4-1)، اليوم الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في افتتاح مباريات الجولة الـ20.

سجل رباعية الهلال كلا من نواف العابد في الدقيقة (34)، بافيتيمبي جوميس (46)، سیباستیان جيوفينكو (80)، علي ال البليهي (87).

في المقابل، سجل هدف القادسية الوحيد بيسمارك في الدقيقة (67).

وبهذه النتيجة يصل الهلال للنقطة رقم 49، فيما يتجمد رصيد القادسية عند النقطة 23 في المركز العاشر.

بدأ الشوط الأول، بشكل متراجع من الطرفين، مع محاولات خجولة من الهلال، وكانت الفرصة الخطيرة الاولى في المباراة في الدقيقة (25) عندما سجل مهاجم الهلال جوميز هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل، بعد عرضية كاريلو.

وعند الدقيقة (34) تمكن الهلال من تسجيل الهدف الاول عن طريق اللاعب نواف العابد، بعد أن تلقى تمريرة ساحرة من المهاجم الفرنسي جوميز، لينفرد العابد ويسكن الكرة في المرمى.

حاول الهلال تسجيل الهدف الثاني بعد سيطرته على مجريات الشوط الأول لكنه لم يتمكن من ذلك، مع تراجع كبير لنادي القادسية والذي كانت له فرصة وحيده قبل نهاية الشوط بقدم اللاعب بسمارك من تسديدة بعيدة المدى تصدى لها حارس الهلال، الحبسي.

وفي الشوط الثاني بدأ الهلال بقوة وتمكن من تسجيل الهدف الثاني بعد دقيقة من انطلاقة المباراة بقدم الفرنسي جوميز بعد تلقيه تمريرة مميزة من محمد كنو أسكنها من خارج الـ18 بلمسة واحدة.

وحاول القادسية بعد هدف الهلال التسجيل وتقدم للأمام وكان له ما أراد في الدقيقة (67) بعد تسديدة رائعة من خارج الـ18 للاعب بيسمارك استقرت على يسار الحارس علي الحبسي.

وسعى القادسية لتسجيل الهدف الثاني، وكانت له فرصة خطيرة بعد خطأ مزدوج من الحارس علي الحبسي والمدافع علي آل بليهي، لكن بيسمارك لم يتمكن من إسكان الكرة في الشباك إثر تدخل ديجيناك.

وقرر زوران ماميتش، مدرب الهلال، إشراك جيوفينكو ومحمد الشلهوب بدلا من كارسلو والعابد، لتتغير مجريات المباراة وتعود السيطرة للهلاليين.

وتمكن جيوفينكو من تسجيل الهدف الثالث في أول مباراة له مع الهلال مستفيدًا من تمريرة جوميز، حيث انسل بطريقة مميزة من بين الدفاع وسجل الهدف الثالث في الدقيقة (80).

وقبل نهاية المباراة بـ3 دقائق، أضاف علي آل بليهي الهدف الرابع بعد كرة رأسية تلقاها من عرضية مميزة بنكهة محمد الشلهوب.