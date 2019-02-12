شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإبل.. أبا الخيل الأول في فئة الشعل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اختتم اليوم (الثلاثاء) ثاني أشواط الفرديات دق للون «الشعل»، بتتويج «عقايب» العائدة ملكيتها إلى حنس أبالخيل بالمركز الأول في أولى مشاركاتها في المهرجان.

وشهد الشوط منافسة قوية من المشاركين، فيما حصل عبدالله الخنفور على المركز الثاني، وحصد نواف مناحي العتيبي على المركز الثالث، وجاء مهنا إبراهيم المزروعي على المركز الرابع، واحتل حفيظ بن برغش السهلي المركز الخامس.

وتستعد غداً (الأربعاء) فرديات الدق شقح لخوض غمار المنافسة بعد تجاوزها فحوصات اللجنة الطبية أمس، بمنافسة قوية من كبار الملاك في لون الشقح، وتأهلت 10 فرديات استعداداً لعروضها النهائية أمام لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

يُذكر أن عدد المشاركين في المهرجان 1081، بمشاركة 23516 متناً في مختلف الألوان، وبلغ عدد التسجيل في الأشواط 1961 مشاركة.