نادي بيراميدز يرحب بالتعديلات الجديدة في جدول الدوري وكأس مصر

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أعلن نادي بيراميدز مساء اليوم الثلاثاء، ترحيبه بالتعديلات التي أجرتها لجنة المسابقات باتحاد الكرة, على جدول بطولتي الدوري وكأس مصر.

وكانت لجنة المسابقات قد قررت اليوم إقامة مباراة بيراميدز والأهلي ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر, يوم 28 فبراير الجاري, وتأجيل لقاء الفريقين ببطولة الدوري إلى يوم 18 أبريل القادم.

وأصدر نادي بيراميدز بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “فيس بوك”, أكد فيه التعديلات الجديدة ستضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة, خاصة بعد تأجيل مباراة الفريق أمام الأهلي ببطولة الدوري.

وجاء بيان بيراميدز كالتالي, “تعلن إدارة نادي بيراميدز ترحيبها بتعديلات اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة ولجنة المسابقات والخاصة بمواعيد مسابقتي كأس مصر والدوري الممتاز”.

وأضاف البيان, “تكفل التعديلات الجديدة بتأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في مسابقة الدوري الممتاز واستبدالها بمباراة نفس الفريقين في مسابقة كأس مصر، مبدأ تكافؤ الفرص بعد تلاشي خوض الفريق مباراة الدور الثاني مع الأهلي في الدوري، قبل خوض الأخير مباراته في الدور الأول مع الزمالك في إطار نفس المسابقة، لضمان ترتيب أكثر عدلا للمباريات بين ثلاثي القمة المتنافس على اللقب, كما لا تضمن التعديلات الجديدة أي أعباء إضافية بزيادة عدد المباريات علي أي ناد”.

وتابع : “تؤكد إدارة نادي بيراميدز على احترامها الكامل لكل المنافسين مع التأكيد التام باستعداد الفريق لمواجهة أي منافس في أي وقت طالما لم يخل ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص.. ونؤكد على أننا لم ولن نرغب إلا في المطالبة بحقوق النادي المشروعة ولن نتوقف عن ذلك”.

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