النصر يكسب قمة الـ20 بهزيمة الأهلي في ملعبه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفض النصر أن يحقق المدير الفني، الأوروجوياني خورخي فوساتي، بداية إيجابية مع فريقه الأهلي، عندما تغلب عليه وسط أرضه وبين جماهيره 2-1 في المواجهة التي شهدها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة) اليوم في إطار الجولة الـ20 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتكفل بتسجيل هدفي النصر من ضربتين رأسيتين مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله على مدار الشوطين، حيث سجل الأول في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول (46)، فيما سجل الثاني في الدقيقة 60.

ورفع حمدالله رصيده إلى 13 هدفا في المركز الثالث ضمن قائمة هدافي البطولة، خلف جوميز الأول برصيد 16 هدفا، والسومة الثاني برصيد 14 هدفا.

أما هدف الأهلي الوحيد فجاء من قدم عمر السومة من ضربة جزاء في الدقيقة 59، بعد أن استعان حكم اللقاء بتقنية الفيديو المساعد في حالة الاحتكاك التي حدثت بين مدافع النصر، البرازيلي أوفيني ولاعب وسط الأهلي حسين المقهوي داخل منطقة الجزاء.

ورفع النصر رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الأهلي عند 36 نقطة في المركز الثالث.