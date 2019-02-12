الهلال يطمئن على صدارته برباعية في القادسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

اطمأن الهلال على صدارته لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتغلبه على القادسية 4 -1 في المباراة التي جرت اليوم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض ضمن الأسبوع الـ20 من البطولة.

وافتتح لاعب الوسط نواف العابد تسجيل الأهداف في الدقيقة 34، وأضاف هداف الفريق والدوري حتى الآن، الفرنسي بافيتيمبي جوميز الهدف الثاني بداية الشوط الثاني (46) رافعا رصيده من الأهداف إلى 16 هدفا.

ولم يفوت الوافد الجديد بصفوف فريق الهلال، سيباستيان جيوفينكو الفرصة، حيث سجل حضوره في أول مشاركة له بهدف في الدقيقة 80، فيما اختتم المدافع الدولي علي البليهي أهداف الهلال في الدقيقة الـ88.

أما هدف القادسية الوحيد فحمل توقيع بيسمارك فيريرا في الدقيقة 67.

وأكمل الهلال الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب وسطه ناصر الدوسري.

ورفع الهلال رصيده إلى 79 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد القادسية عند 23 نقطة في المركز العاشر.