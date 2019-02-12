شكرا لقرائتكم أخبار ليفربول اليوم السبت 12 / 2 / 2019 تشامبيرلين يعود لتدريبات الريدز بعد غياب 9 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ ليفربول معسكره اليوم فى مدينة مارابيا الإسبانية، وذلك استعدادا لخوض مواجهة مانشستر يونايتد يوم 24 من الشهر الجارى، ومن بعدها لقاء بايرن ميونخ الألمانى فى دورى أبطال أوروبا.

ليفربول يخوض مرانه الأول فى معسكر مارابيا



خاض ليفربول مرانه الأول اليوم فى المعسكر القائم فى مدينة مارابيا الإسبانية، وذلك استعدادا لخوض المنافسات المقبلة، حيث استغل المدير الفنى يورجن كلوب عدم خوض الفريق أى مباريات فى الأسبوع المقبل لإقامة المعسكر.

وشهد مران اليوم مشاركة اليكس تشامبرلين فى التدريبات الجماعية، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب اصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة.

كما قام الفريق بعمل جولة بالدراجات قبل انطلاق اللقاء.



تشامبرليين

غياب ثلاثي ليفربول عن مران اليوم

فضل المدير الفني يورجن كلوب إراحة كل من ميلنر وفاينالدوم وفابينيو اليوم وعدم إشراكهم في الحصة التدريبية الأولى للفريق بمعسكره الحالي في مدينة ماربيلا الأسبانية.

يذكر أن ميلنر وفاينالدوم لا يزالان يعانيان من بعض آثار المرض، ولذلك أجرى كلاهما بعض التدريبات المنفردة في الفندق الذي يقيم به الفريق تمهيدًا لعودتهما للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد، بينما يشكو فابينيو من إصابة عضلية خفيفة، والتي لا يتوقع أن تبعده عن التدريبات الجماعية لوقت طويل.

وفي تعقيب له على هذه الأمر، قال كلوب لموقع ليفربول الرسمي: "هكذا يكون الحال بعد المباريات، فأحيانًا تواجهنا بعض المشاكل، ميلنر وفينالدوم لم يشفيا من مرضهما بشكل كامل، لذلك كان عليهما العمل منفردين في الفندق، بالنسبة لفابينيو، فلقد شعر ببعض الآلام الخفيفة، ليس هناك ما يدعو للقلق، ولكنني فضلت إراحته اليوم، ربما سيعود غدًا للمشاركة مع زملائه في التدريبات، وإذا لم يعد غدًا فسيعود بعد غد. ثلاثتهم بخير، والأمور على ما يرام".



مران اليوم

كلوب يكشف سبب غياب لوفرين عن معسكر إسبانيا



أكد يورجن كلوب أن ديان لوفرين لم يسافر إلى معسكر تدريب الريدز في ماربيلا حيث يواصل فترة الاستشفاء من إصابة في أوتار الركبة.

ولم يسافر قلب دفاع الريدز رفقة الفريق لاستكمال فترة الاستشفاء من الإصابة التي تعرض لها أمام ولفرهامبتون واندررز في 7 يناير.

حيث صرح كلوب لموقعنا الرسمي: "ديان لوفرين ليس هنا، وكذلك جو جوميز".

وأكمل المدرب: "هذا ليس بالأمر جيد، لكن سنحاول جعله متاحًا في مواجهة بايرن ميونخ. ستكون مباراة صعبة للغاية، بالنسبة له من المنطقي في الوقت الحاضر أن يكون في مكان آخر للقيام بما يجب عليه القيام به. لم يكن من الممكن أن يأتي إلى هنا لأن هذا لن يساعده، لذلك سنحاول كل شيء - هذا واضح".