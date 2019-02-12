شكرا لقرائتكم بمشاركة شيفو.. الأهلي يخسر أمام النصر فى الكلاسيكو السعودي.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق النصر فوزا هاما على مضيفه الأهلىبهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى جمعهما اليوم بملعب "الجوهرة"، ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى السعودي.

سجل هدفى النصر المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله فى الدقيقتين 46 و60، بينما أحرز هدف فريق الأهلى عمر السومة من ركلة جزاء بالدقيقة 59.

وشارك مع الأهلى فى لقاء اليوم، الدولى المصرى محمد عبد الشافى.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 36 نقطة، خلف النصر صاحب الوصافة برصيد43 نقطة.



الاهلى والنصر

النصر والاهلى

النصر يفوز على الاهلى

لقطة من اللقاء