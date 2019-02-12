شكرا لقرائتكم كاميرا الخليج 365 ترصد كواليس المران الأخير لبطل الجزائر قبل مواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض فريق نصر حسين داي الجزائرى تدريباته اليوم على ارضية الملعب الرئيسي لاستاد برج العرب، عقب انتهاء المؤتمر الصحفى للمباراة. ووضح منذ الدقائق الأولى للفريق على أرضية الملعب الروح العالية والتحدى الكبير من جانب اللاعبين على تحقيق نتيجة ايجابية أمام الزمالك. ورصدت كاميرا "الخليج 365" كواليس تدريب الفريق اليوم استعدادا للمواجهة المرتقبة امام الزمالك غدًا فى الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة الكونفيدرالية الافريقية.

كانت هذه تفاصيل خبر كاميرا الخليج 365 ترصد كواليس المران الأخير لبطل الجزائر قبل مواجهة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.