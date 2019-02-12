شكرا لقرائتكم أخبار ميسي اليوم الثلاثاء 12 / 2 / 2019 نجم الريال السابق ينتظر اعتزال البرغوث بفارغ الصبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي على راحة من تدريبات برشلونة بتصريح من المدير الفنى ارنستو فالفيردى، وذلك قبل مواجهة بلد الوليد يوم السبت المقبل فى الدوري الإسباني.

أربيلو ينتظر اعتزال ميسي بفارغ الصبر



أكد ظهير أيمن ريال مدريد السابق "ألفارو أربيلوا" أنه ينتظر اليوم الذي سيقرر من خلاله اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي وضع حد لمسيرته الكروية.

وقال أربيلوا من خلال برنامج تشيرنجيتو: " ميسي لاعب عظيم، من الطبيعي أن يعول برشلونة على مهاراته، انتظر اليوم الذي يقرر من خلاله التوقف عن لعب الكرة على أحر من الجمر".

وتابع: " لا أري كريم بنزيمة أفضل مهاجم على مستوى العالم لكني أراه واحدا من أفضل اللاعبين في العالم".

وأكمل: "كريستيانو رونالدو بجانب ألفريدو دي ستيفانو هما أفضل لاعبان في تاريخ ريال مدريد، يجب أن نشعر دائما بالامتنان والشكر تجاه اللاعب البرتغالي".

ميسي يقضي عطلته وسط الثلوج



ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، إن ليونيل ميسي يقضى العطلة القصيرة التى منحها أرنستو فالفيردى مدرب البارسا وسط الأسبوع فى أحد المناطق الثلجية قبل العودة إلى التدريبات مجدداً الخميس المقبل.

ومنح أرنستو فالفيردى مدرب برشلونة لاعبيه أجازة لمدة 3 أيام بعد مباراة أتليتك بيلباو الأخيرة بالجولة الـ 23 من مسابقة الدورى الأسبانى والتى إنتهت بالتعادل السلبى فيما بينهما الأحد الماضى، ومن المقرر أن يعود اللاعبين إلى التدريبات من جديد بعد غد، الخميس.

ونشر ليونيل ميسي صورة لأحد المناظر الرائعة المغطاه بالثلج على حسابه بأحد حساباته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى دون الإشارة إلى المنطقة بالتحديد.



ميسي وسط الثلوج

يوفنتوس يكشف عن الحالة الوحيدة للتعاقد مع ميسي



قال فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي أن فريقه سيتجه للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني في حالة واحدة فقط.

وتحدث باراتيتشي قائلًا: يوفنتوس سيتجه للتعاقد مع ليونيل ميسي إذا رحل الأرجنتيني باولو ديبالا، سيكون ميسي بكل تأكيد الصفقة الأنسب لرحيل ديبالا، وبالنسبة لضم نيمار لا أعرف حقيقة.

وأضاف باراتيتشي: يوفنتوس يبيع اللاعب فقط في حال أراد الرحيل.

وكان اسم ديبالا ارتبط بقوة في الفترة الأخيرة بالانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويذكر أن يوفنتوس كان نجح في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صيف 2018 قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.