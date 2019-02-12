شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن كلا من أولى جونار سولشاير وتوماس توخيل المدير الفنيان لفريقى مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي التشكيل الأأساسى لمواجهة الفريقين، والتى تنطلق فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أولد ترافورد" فى ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويفتقد باريس سان جيرمان لـ 3 من أبرز نجومه فى لقاء اليوم للإصابة، وهم البرازيلى نيمار، المهاجم ادينسون كافانى، والظهير الأيمن البلجيكى توماس مونييه.

وسيقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم 6 مارس المقبل على ملعب "حديقة الأأمراء" بالعاصمة الفرنسية.

تشكيل مانشستر يونايتد



حراسة المرمى: ديفيد دى خيا

خط الدفاع: يونج - بايلى - لينديلوف - لوك شو

خط الوسط: ماتيتش - هيريرا - بوجبا

خط الهجوم: لينجارد - راشفورد - مارسيال



تشكيل مانشستر يونايتد

تشكيل باريس سان جيرمان



حراسة المرمى: بوفون

الدفاع : كيرير - كيمبيمبي - تياجو سيلفا - بيرنات

الوسط : دانى الفيس - ماركينيوس - فيراتى

الهجوم : دراكسلر - دى ماريا - مبابى