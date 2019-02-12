شكرا لقرائتكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 12 / 2 / 2019 سولاري يرفض الاستهانة بأياكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم ريال مدريد استعداداته لخوض المواجهة الهامة أمام أياكس الهولندى غدا الأربعاء فى ذهاب الدور ثمن النهائى من دوري ابطال أوروبا.

سولارى يؤكد صعوبة مواجهة ريال مدريد أمام أياكس



تحدث المدير الفنى لريال مدريد سانتياجو سولارى فى المؤتمر الصحفى الخاص بلقاء أياكس غدا، قائلا "

"جميع اللاعبين في لائحة فريقنا مستعدون للعب أى مباراة، لقد شاهدت العديد من المباريات لأياكس وهم يلعبون بشكل جيد مع لاعبين جيدين جدا، مدريد سولارى؟ أنا أطمح للقيام بمباريات خطيرة مثلما فعلنا منذ يومين، وهذا هو إلهامى أنا اتطلع للفوز غداً فقط".

"اياكس فريق رائع وسنلعب بكل تواضع و احترام و روح المباريات الأخيرة، لا أعتقد أن أياكس يمر بفترة سيئة، أعتقد أن أياكس يقدم موسمًا جيدًا، لدينا ذكريات رائعة فى هذا الاستاد، وآمل أن نملك الاستمرارية، فنحن نواجه الخصم بجدية واحترام".

وعن البرازيلى مارسيلو البعيد عن التشكيلة الأساسية فى اللقاءات السابقة، قال "مارسيلو لاعب عظيم ، كلنا نحبه ويعمل بفرح كل يوم و فى كل دورة تدريبية".



سولارى فى المؤتمر الصحفي

23 لاعبا فى قائمة ريال مدريد للقاء أياكس



استدعى سانتياجو سولاري المدير الفنى لفريق ريال مدريد الأسبانى 23 لاعباً فى قائمة الملكى إستعداداً لمواجهة أياكس الهولندى فى العاشرة مساء غد، الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا على ملعب "يوهان كرويف أرينا".

وشهدت قائمة ريال مدريد لمباراة أياكس الهولندى عدة غيابات أبرزها فرانشيسكو إيسكو وإبراهيم دياز بقرار فنى وماركوس يورينتي للإصابة.

ومن المقرر أن تقام جولة الإياب بين ريال مدريد وأياكس الهولندى فى ملعب "سانتياجو برنابيو" 5 مارس المقبل.



قائمة ريال مدريد

ريال مدريد الأكبر فى العالم



كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قائمة تضم أكبر 30 ناديًا حول العالم عبر التاريخ، وتضمنت وجود الأهلي الذى يعد الفريق العربي والأفريقي الوحيد بالقائمة.

وأوضحت المجلة أن التقييم اعتمد على عدة نقاط أبرزها عدد البطولات ومبيعات القمصان والجماهيرية وقيمة الفريق ولاعبيه.

وجاء الأهلي في المركز رقم 21 بالتساوي مع سيلتك الأسكتلندى حيث حقق كل منهما 23 نقطة، وجاء الترتيب كالتالي..

1- ريال مدريد 184 نقطة

2- برشلونة 177 نقطة

3- مانشستر يونايتد 151 نقطة

4- بايرن ميونخ 135 نقطة

5- ليفربول 120 نقطة

6- يوفنتوس 107 نقطة



ترتيب الأندية

فينيسيوس يتطلع لنقل تألقه مع ريال مدريد إلى دورى أبطال أوروبا



وفقاً لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، إن مباراة ريال مدريد وأياكس الهولندى تحمل أهمية خاصة للبرازيلى فينيسيوس جونيور، حيث يسعى لنقل تألقه الذى ظهر به مع الملكى فى الليجا إلى دورى أبطال أوروبا.

أوضحت الصحيفة، أن فينيسيوس جونيور شارك مع ريال مدريد فى مباراتين بدورى أبطال أوروبا هذا الموسم أمام فيكتوريا بلزن وسسكا موسكو، وبالرغم من صناعته لهدف وحيد إلا أنه لم يتمكن من التسجيل ويأمل فى أن يفتتح سجله التهديفى بالبطولة مساء الغد أمام أياكس الهولندى.

وشارك البرازيلى فينيسيوس جونيور فى 27 مباراة مع ريال مدريد بكافة المسابقات وأحرز 7 أهداف وصنع 12 هدفاً.