شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يتحمل 60 ألف جنيه بسبب مباراة الزمالك ونصر حسين داى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحمل المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك 60 ألف جنيه من جيبه الخاص نظير شراء تذاكر حضور مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي ونظيره نصر حسين داى الجزائرى فى الجولة الثانية ببطولة الكونفيدرالية الافريقية وذلك لكل الفرق والبراعم التى ستشارك فى مؤازرة الفريق من مدرجات ملعب برج العرب. وأكد رئيس الزمالك لمجلس الإدارة انه سيتكلف بقيمة التذاكر التى ستخصص للبراعم ومدارس الكرة التى ستشارك فى المباراة. وطرح الزمالك على الجماهير التذاكر للبيع فى مقر النادى من بوابته الرئيسية 1 شارع جامعة الدول العربية وباستاد الاسكندرية بالاضافة الى نادى سموحة. ومن المقرر ان تتوجه أتوبيسات أعضاء النادى والبراعم ظهر غدًا فى طريقها الى برج العرب دفعة واحدة لأكثر من 100 أتوبيس.

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