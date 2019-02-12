شكرا لقرائتكم أخبار كريستيانو رونالدو اليوم الثلاثاء 12 / 2 / 2019 الدون يسجل 20 هدفا للموسم الـ 13 على التوالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو استعداداته مع يوفنتوس لخوض مواجهة فروسينونى يوم الجمعة المقبل فى الجولة الـ 24 من الدورى الإيطالى.

المدير الرياضى ليوفنتوس يكشف أسرار التعاقد مع كريستيانو رونالدو



كشف المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي عن تفاصيل صفقة انتقال كريستيانو رونالدو من ريال مدريد بتصريح نشرته صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وقال باراتيتشي عن الشرارة الأولى للصفقة "حين لعبنا في مدريد (إياب ربع النهائي) جاء إلي خورخي مينديز (وكيل رونالدو)، كعادة كل مرة بدوري الأبطال قلت أن كريستيانو سجل أهدافاً رائعة وكان التقدير والألم مجتمعان بعيناي، ثم نظر إلي مينديز وقال لي لن تصدق إن قلت لك أن رونالدو لن يفكر إلا بالرحيل ليوفنتوس إن أراد الانتقال، هي أقل غرابة مما يمكن أن تتخيل وسنتحدث عن ذلك لاحقاً، ظننت بالبداية أنها مزحة لكني لم أتوقف عن التفكير بها".

وتابع المدير الرياضي للبيانكونيري "التقيت بمينديز مرة أخرى في مطار ليناتي الخاص لإنهاء الاتفاق من أجل ضم كانسيلو ولم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً، نظر إلي مينديز وبدا جدياً وقال (تذكر الأمر الآخر قد ترى انتقال كريستيانو من مدريد، سأقولها لك بشكل واضح اللاعب يريد الذهاب ليوفنتوس، لقد لعب مع كبير إنجلترا مانشستر يونايتد ولعب مع ريال مدريد، هو يلعب فقط للأندية التاريخية، هو لم يلعب بإيطاليا ويرغب بالفوز بلقب الدوري، إن أردته سيكون هناك) قلت له حسناً أخبرني بالمزيد من التفاصيل".

باراتيتشي أكد أنه حتى تلك اللحظة لم يكن يصدق أن الأمر حقيقياً إلى أن بدأ مينديز بالقول له "هذا هو الراتب وهذه هي قيمة الانتقال إن تقدمتم بهذا العرض ستُحسم الصفقة" فكان رد المدير الرياضي "أعطني عدة أيام للتفكير ومن ثم سأخبرك بجوابي".

"رغم كل هذه الأحداث بدا أن الأمر مازال خيالياً وهو ما وصفه المدير الرياضي بحديثه عن اجتماعه بالإدارة حيث قال "التقيت بأنييلي ونيدفيد وقلت لهم لدي ما أقوله لكن أتمنى ألا تطردوني من المكتب وأخبرتهم بفكرتي وبما حدث، كنت سعيداً لأنهم لم يطردوني من الاجتماع".

كريستيانو رونالدو يسجل 20 هدفا للموسم الـ 13 على التوالي



وصل الدون البرتغالى كريستيانو رونالدو لهدفه الـ 20 هذا الموسم مع يوفنتوس، بعد أن سجل هدفا فى الانتصار على ساسولو 3-0 أول أمس الأحد فى الكالتشيو.

ويعد الموسم الحالى هو رقم 13 على التوالى الذى ينجح خلاله رونالدو لستجيل هذا الكم من الأهداف، فى رقم قياسي، وكان موسم 2014-2015 هو الأكثر تهديفا لرونالدو برصيد 61 هدفا مع فريقه السابق ريال مدريد.