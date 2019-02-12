شكرا لقرائتكم بهدف سليماني.. فناربخشة يحقق فوزا باهتا على زينيت فى الدوري الأوروبي.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب فناربخشة التركي على ضيفه زينيت الروسي بهدف دون رد، فى اللقاء الذى أقيم بينهما فى ذهاب دور الـ 32 من الدورى الأوروبى. هدف اللقاء الوحيد احرزه المهاجم الجزائرى إسلام سليمانى فى الدقيقة 21. وسيقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم الخميس 21 فبراير الجارى فى ملعب "بيتروفسكى" بمدينة سان بطرسبرج الروسية.

الاحتفال بالهدف فرحة الهدف هدف اللقاء

سجدة سليمانى

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