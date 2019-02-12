شكرا لقرائتكم جروس: الزمالك مستعد للفوز على نصر حسين داى بهدفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك أن فرص جميع الفرق في دور المجموعات بالكونفدرالية في مجموعة فريقه تعد متكافئة في التأهل.

وشدد جروس خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى، أن فريق نصر حسين داى الجزائري منافس صعب، ويمتلك مدرب له خبرات كبيرة، وأضاف أن فريقه يجب أن يكون مستعد جيدا للقاء وسيلعب للفوز خاصة وأن المباراة على ملعبه.

وأوضح المدير الفنى للزمالك، أن حازم إمام يغيب عن المباراة لمعاناته من إصابة خفيفة، كما أن الفريق لديه لاعبين متميزين في القائمة، واختار المجموعة التي ستخوض المباراة لتحقيق الفوز. وأضاف أنه يختار اللاعبين الأكثر جاهزية في الفترة الحالية ويفضل اللاعب الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز.

وشدد على أن الفريق يركز جيدا في اللقاء لتحقيق هدفه في المباراة، وأوضح جروس أن الفريق يمتلك لاعبين لديهم خبرات، بخلاف اللاعبين صغار السن والكونفدرالية بطولة مهمة ويهدف للفوز حتى يصل للنهائي من أجل التتويج بالنهائي. وقال المدير الفني:" أن المشوار طويل في الكونفدرالية والفريق يحارب في كل مباراة من أجل تحقيق الفوز في المباريات".

وأوضح المدرب السويسري أن الفريق لم يدافع جيدا في لقاء جورماهيا والمطلوب منه غدا الدفاع بصورة جيدة أمام بطل الجزائر، مشددًا على على أن التفاصيل الصغيرة هي التي ستحدد الفائز غدا، وأوضح أن الفريق سيعمل على تسجيل هدفين والعمل على عدم تلقي أهداف