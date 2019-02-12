شكرا لقرائتكم أبو ريدة : لا نملك رفاهية الوقت فى موسم استثنائى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة المسابقات أصدرت مواعيد مؤجلات الدورى والكأس عقب عدة جلسات لرئيسها وأعضاءها، خرجوا بعدها بأفضل المواعيد طبقا للمدد المتبقية من الأن، وحتى نهاية الموسم، الذى يتخلله تنظيم مصر لأمم افريقيا ، مشيرا إلى أن اللجنة وطبقا لقواعد العمل فرغت المساحات الزمنية لتضع معيار تكافؤ الفرص ميزانا لمواعيد المؤجلات.

أضاف رئيس الاتحاد، أن الوقت ليس فى صالح المنظومة حتى يمكن تلبية طلبات الأندية، منفردة أو مجتمعة ، وبالتالى كان الأفضل وضع معيار واحد غير انتقائى، هو تكافؤ الفرص فنيا من ناحية ، ومن ناحية نفس التكافؤ فى المنافسة على القمة والقاع، والفوز ببطولة الكأس، بما يضمن الراحة لكل الفرق حتى يخرج نجوم مصر أعضاء المنتخب من هذا الموسم الاستثنائى بكل المقاييس دون اصابات تحول دون وجود النجوم ضمن قائمة المنتخب فى يونيو المقبل.

وحول ما يتردد عن رفض المواعيد الجديدة التى أعلنتها لجنة المسابقات، قال أبو ريدة " رفاهية الوقت لا تملكها اللجنة، ولعل هذا ما يجب ان تقتنع به إدارات الأندية خاصة التي تملك حصة من نجوم المنتخب ونفس الوقت تنافس فى أكثر من بطولة ولعل هذا والكلام لازال على لسان أبو ريدة ما جعل المجلس يقوض المسابقات بتوصية استكمال المسابقات بمعيار تكافؤ الفرص واهادر الوقت فى تفاوض لأن عدد المباريات وفوارق الايام مقسم على الجميع بما يسمح باستمرار المنافسة وبالتالي استكمال مسابقتي الكرة المصرية على أفضل وجه.

أنهى أبو ريدة تصريحاته مطالباً أسرة الكرة المصرية بالعمل معاً بإخراج الموسم الاستثنائي على أفضل صورة تليق بأسم الكرة المصرية وما لديها من تحديات فى هذا العام فهناك التصفيات الأولمبية 2020 وأمم افريقيا 2019 وطموح المصريين بأن تظل الكرة المصرية متصدرة للعبة قارياً وضمن البلاد الأكثر استقراراً كروياً