شكرا لقرائتكم قريبا.. موقع الخليج 365 فى ثوبه الجديد.. انطلاقة متفردة ومضمون مميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيكون عشاق ومحبى الرياضة المصرية والعالمية على موعد مع انطلاقة جديدة لموقع "الخليج 365" خلال الأيام المقبلة فى ثوب جديد، لمتابعة آخر الأخبار والأحداث الهامة بمختلف الألعاب بدء من معشوقة الجماهير كرة القدم .

خدمات خبرية وتحليلية وإحصائية جديدة، ستظهر فى موقع الخليج 365 فى ثوبه الجديد لتغطية كافة الأحداث الكروية والرياضية، مع نشر مواعيد ونتائج كافة المباريات بمختلف المسابقات لحظة بلحظة على مدار الـ24 ساعة.

وسيكون تصفح موقع الخليج 365 أمر سهل أمام الجميع حيث سيتضمن 4 سكاشن فى الصفحة الرئيسية وهى الأخبار وسوبر هاتريك وسوبر Tv و سوبر فوتو .



توب ستورى

التوب ستورى



عند الدخول على موقع الخليج 365 عبر رابط : http://www.superkora.football/ ستكون البداية مع التوب ستورى والذى يتضمن أهم الأخبار المنشورة على الموقع بمختلف السكاشن .



سوبر هاتريك

سوبر هاتريك



بعد الإطلاع على التوب ستورى نجد سكشن سوبر هاتريك الخاص بالتحليلات الرياضية والحوارات مع نجوم الكرة وكذلك الموضوعات النوعية الخاصة برصد أداء اللاعبين وتحليل الخبراء لمختلف الفرق .



الأخبار

الأخبار

بينما سيكون سكشن الأخبار لنشر كافة الأحداث الهامة لحظة بلحظة سواء على الصعيد المحلى أو العربى أو الدولى حيث سيتضمن رصد جميع الأندية داخل وخارج مصر وكذلك نتائج المباريات بكافة تفاصيل المباراة من لحظة انطلاقها وحتى اطلاق صافرة النهاية .



استطلاع الرأى

استطلاع الرأى



كما يتضمن موقع الخليج 365 التواصل مع الجماهير بشكل دائم من خلال استطلاع رأى يتغير باستمرار وفقا للأحداث الجارية ليعبر الجمهور عن آرائه فى مختلف القضايا الرياضية .



سوبر tv

سوبر TV



وسيكون عشان مقاطع الفيديو مع سكشن خاص لنقل كافة الأحداث بالفيديو سواء أهداف المباريات أو الأحداث الخاصة بتواجد كاميرا الخليج 365 فى قلب الحدث .



سوبر فوتو

سوبر فوتو



كما سيكون هناك سكشن خاص لنقل الأحداث الرياضية مصورة سواء تدريبات الأندية المختلفة داخل وخارج مصر أو المباريات وغيرها من الأحداث التى تهم القارئ .