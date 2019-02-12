شكرا لقرائتكم حمدالله: الأهداف لا تهمني.. وأمرابط لاعب كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر عدم اهتمامه بالأرقام التهديفية، مشيراً إلى وجود تفاهم كبير بينه وبين مواطنه لاعب الوسط نور الدين أمرابط.

وسجل حمدالله ثنائية النصر في فوزه الصعب على أهلي جدة 2-1، والهدف الثاني جاء بعد كرة عرضية من نور الدين أمرابط.

وقال حمدالله في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة: قدمنا مباراة كبيرة، لم نستحوذ على الكرة كثيراً، لكن حققنا الفوز وهذا الأهم. وزاد حول أرقامه التهديفية: لا تهمني الأرقام، أنا أركز على مساعدة الفريق فقط.

وواصل المهاجم المغربي: أنا متفاهم مع نور الدين أمرابط، فهو لاعب كبير ومن حركة المهاجم يعرف متى وكيف يمرر الكرة.